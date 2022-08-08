россияне обстреляли пограничную деревню на Сумщине: погибла ехавшая на велосипеде женщина

Оккупанты ежедневно обстреливают со своей территории приграничные регионы Украины. В ходе очередных обстрелов Сумской области погибла женщина.

Из-за обстрела Офис генпрокурора открыл уголовное производство. Убийство мирной жительницы расследуют по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенной с умышленным убийством.

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Женщина ехала на велосипеде

Около 11:20 8 августа российские оккупанты открыли огонь по селе Катериновка Шосткинского района. В результате погибла женщина, которая ехала на велосипеде – она получила осколочное ранение в шею.

На месте трагедии работают правоохранители и эксперты и производят необходимые следственные действия.



В результате обстрела Сумской области погибла женщина / Фото Офиса генпрокурора

Предыдущие обстрелы Сумской области

5 августа под огнем оккупантов оказался Шосткинский район Сумской области. В результате атаки получил ранения 52-летний мужчина, который попал в больницу. Кроме того, оккупанты повредили электросеть. Как следствие – без света осталось 71 домохозяйство района

7 августа оккупанты снова открыли огонь. Около 13:00 россияне обстреляли окрестности села Павловка Белопольской общины. В результате 10 "прилетов" повреждены шесть жилых домохозяйств, водонапорная башня, электротрансформатор и линия электропередач. Уже после 17:00 россияне стреляли из артиллерии по окрестностям села Пески, Буринской общины. Кроме того, с 18:00 было 16 "прилетов" из артиллерии по окраине Уланового, Эсманской общины.

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