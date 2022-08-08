Через обстріл Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження. Вбивство мирної мешканки розслідують за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

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Жінка їхала на велосипеді

Близько 11:20 8 серпня російські окупанти відкрили вогонь по селі Катеринівка Шосткинського району. Унаслідок цього загинула жінка, яка їхала на велосипеді – вона отримала осколкове поранення в шию.

На місці трагедії працюють правоохоронці та експерти й проводять необхідні слідчі дії.



Унаслідок обстрілу Сумщини загинула жінка / Фото Офісу генпрокурора

Попередні обстріли Сумщини

5 серпня під вогнем окупантів опинився Шосткинський район Сумської області. Унаслідок атаки зазнав поранень 52-річний чоловік, який потрапив до лікарні. Окрім того, окупанти пошкодили електромережу. Як наслідок – без світла залишилося 71 домогосподарство району

7 серпня окупанти знову відкрили вогонь. Близько 13:00 росіяни обстріляли околиці села Павлівка Білопільської громади. Унаслідок 10 "прильотів" пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор та лінію електропередач. Вже після 17:00 росіяни били з артилерії по околицях села Піски, Буринської громади. Окрім цього, з 18:00 було 16 "прильотів" з артилерії по околиці Уланового, Есманської громади.

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