10 років позбавлення волі: вирок окупанту

Також з підсудного стягнуть процесуальні витрати у сумі 26 600 гривень. Судовий процес над Куліковським розпочався у червні, він стверджував, що стріляти по багатоповерхівці йому наказав командир.

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За що засудили Кулікова

Російських танкістів Кулікова та Щьоткіна взяли в полон українські військові ще 26 лютого на околиці Чернігова.

У підозрі йдеться про те, що перед цим Щьоткін їхав на танку вулицею Кільцевою у Чернігові у напрямку Олександрівки. Він віддав наказ Кулікову розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку.

Цей наказ Куліков виконав. Пострілом з танку він влучив у квартиру на десятому поверсі. Снаряд знищив вітражне вікно у кімнаті, вікно у кухні, балкон, пошкодив перекриття підлоги, стелі балкона та кухні, міжкімнатну перегородку, а також газовий котел та радіатори опалення.

До слова, майора Леоніда Щоткіна вже обміняли.

Раніше, Київський апеляційний суд змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну з довічного ув'язнення на 15 років позбавлення волі.

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