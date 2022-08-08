Про це 24 каналу розповів аналітик даних ресурсу Texty.org.ua Юрій Малахов. За його словами, росія ще до початку повномасштабного вторгнення намагалася не допустити постачання зброї до України. Тоді їм нічого не вдалося зробити.

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Пропагандисти регулярно над цим працюють

Як наголошує Малахов, ще перед повномасштабною війною російські пропагандисти регулярно розповідали, що Україні не можна постачати західну зброю. Адже тут нібито почнуть передавати її в треті країни або просто продавати терористам.

На початку березня росіяни постійно горланили, що все – Україна почала продавати західну зброю. Однак тоді ніхто особливо на ті твердження не вівся. Тому вони почали придумувати так звані "докази".

Дійшло до того, що окупанти створили у даркнеті цілий фейковий маркетплейс, де розмістили оголошення про продаж західної зброї нібито від України. Це почали розносити різні російські видання разом з маргінальними твітер-акаунтами. Згодом, на жаль, ця інформація досить серйозно розлетілася.

Малахов визнає – сайт дійсно зробили якісним. Однак "паляться" окупанти на дрібничках.

У крамничках чи оголошеннях, де дискредитують Україну, кострубато написані "послуги". Там, до прикладу, було "переклад через кордон". Це автоматичний переклад "перевод через границу", – розповів Юрій Малахов.

Крім того, як наголошує аналітик, ніхто в здоровому глузді не буде продавати західну зброю через даркнет. Адже тоді цілком реально потрапити під увагу спецслужб різних держав.

"У справжньому даркнеті зброю не продають або майже не продають. Одне діло – наркотики невеликими партіями, які легко заховати. А якщо продати танк, то ти одразу привернеш увагу спецслужб всього світу", – пояснює аналітик.

Окрім цього, росіяни намагаються дезінформувати населення на нещодавно окупованих територіях. Вони створюють тематичні телеграм-канали про населені пункти, де поширюють різні фейки на кшталт "Україна скоро програє", "Київ вже зовсім скоро візьмуть" тощо.

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Нагадаємо, нещодавно росія запустила серію фейків, що окупаційні війська нібито захопили Авдіїївку та Піски, а у Бахмуті триває "зачистка". Ці вкиди регулярно поширює армія ботів та ненадійні інформаційні майданчики. Це – черговий фейк від окупантів. Там зараз тривають напружені бої – ЗСУ тримають оборону.