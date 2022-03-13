Россияне обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами

Город Попасная в Луганской области постиг жуткий удар российской орды. Его атаковали запрещенными на международном уровне фосфорными боеприпасами.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Он опубликовал в фейсбуке фото и видео страшного события.

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Попасную постиг жуткий удар российской орды

Оккупационные войска России в Луганской области в районе города Попасная применили фосфорные боеприпасы.

Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушающая, искажающая сила,

– написал об этом представитель патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Это то, что фашисты называли Brennende Zwiebel. Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары", – эмоционально прокомментировал полицейский.



Атака фосфорными боеприпасами на Попасную / Фото из фейсбука Билошицкого

А вот видео из Попасной, которое опубликовал Алексей Билошицкий:

Коротко о фосфорных боеприпасах: в чем опасность

Brennende Zwiebel – "Пылающий купол" – неофициальное название фосфорных бомб, распространенное среди военных еще со времен Первой мировой. Во Второй мировой нацисты Третьего Рейха также применяли эти ужасающие по результатам боеприпасы.

Это оружие содержит белый фосфор – соединение, температура горения которого превышает 800 градусов Цельсия.

Одно попадание может уничтожить несколько сот квадратных метров территории.

Людям, потерпевшим поражение, фосфорные боеприпасы наносят тяжелые и болезненные увечья или смерть.

Опасность идет не только от огня, но и от продуктов горения, вдыхание которых уничтожает легкие.

Оружие, содержащее белый фосфор, по международным соглашениям запрещено к применению.

Это видео должен увидеть каждый в мире: "Европа, ты думаешь, это тебя не касается?"