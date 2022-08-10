Речь идет о населенном пункте Старый Салтов, который подвергался таким атакам уже очень много раз. Очередная атака началась 10 августа в 12 часов дня. А ночью также был обстрел Никополя.

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Стены были исполосаны, а окна выбиты

На фото, опубликованных правоохранителями, видно, что "прилеты" были возле жилых домов. Там были разбиты крыши и выбиты взрывом окна.



Правоохранители работают на месте попаданий / Фото Нацполиции

Кроме этого, стены зданий полностью исполосаны осколками боеприпасов. Правоохранители зафиксировали все последствия обстрелов и открыли производство по статье нарушения законов и обычаев войны.



Двор, в который попали снаряды россиян / Фото Нацполиции

Следователи не уточнили, сколько именно домов мирных жителей получили такие повреждения в этот день. Однако на фото заметно, что их было не менее трех.



Дома в Старом Салтове после обстрела 10 августа / Фото Нацполиции

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