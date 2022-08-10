Мовиться про населений пункт Старий Салтів, який зазнавав таких атак уже дуже багато разів. Чергова атака почалася 10 серпня о 12 годині дня. А вночі також був обстріл Нікополя.

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Стіни були посічені, а вікна вибиті

На фото, які оприлюднили правоохоронці, видно, що "прильоти" були біля житлових будинків. Там були потрощені дахи та вибиті вибухом вікна.



Правоохоронці працюють на місці влучань / Фото Нацполіції

Окрім цього, стіни будівель повністю посічені осколками боєприпасів. Правоохоронці зафіксували всі наслідки обстрілу та відкрили провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни.



Двір, у який влучили снаряди росіян / Фото Нацполіції

Слідчі не уточнили, скільки саме домівок мирних жителів зазнали таких ушкоджень цього дня. Проте на фото помітно, що їх було щонайменше три.



Будинки у Старому Салтові після обстрілу 10 серпня / Фото Нацполіції

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