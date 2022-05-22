Россияне обстреляли поселок на Херсонщине: погибли три человека - СМИ
22 мая 2022 , 00:09Читати новину українською
Источник:Общественное
Оккупанты обстрелили поселок Белозерка в Херсонской области. Это произошло с 18:00 до 19:00 21 мая.
Об этом рассказали журналистам местные жители. Они отметили, что есть три погибших.
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"Мы слышали 2 прилета. Перебиты газовые трубы. Произошло это недалеко от улиц Херсонской и Соборной", – рассказывают жители Белозерки.