Россияне обстреляли поселок на Херсонщине: погибли три человека - СМИ

Оккупанты обстрелили поселок Белозерка в Херсонской области. Это произошло с 18:00 до 19:00 21 мая.

Об этом рассказали журналистам местные жители. Они отметили, что есть три погибших.

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"Мы слышали 2 прилета. Перебиты газовые трубы. Произошло это недалеко от улиц Херсонской и Соборной", – рассказывают жители Белозерки.