Россияне обстреляли реабилитационный центр Минветеранов на Киевщине

Оккупанты обстреляли реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины, расположенный в поселке Бородянка Киевской области.

Об обстреле в видеообращении сообщила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Она подчеркнула, что действия россиян – это акт нарушения международного гуманитарного права, акт насилия, который будет наказан.

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Еще накануне появилась информация, что танки россиян при следовании через Бородянку, по приказу своих командиров, начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье.

В то же время другая группа танков открыла хаотичный огонь по многоэтажкам.

Обращение министра по делам ветеранов: смотрите видео

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