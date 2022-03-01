Россияне обстреляли реабилитационный центр Минветеранов на Киевщине
Источник:Министерство по делам ветеранов
Оккупанты обстреляли реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины, расположенный в поселке Бородянка Киевской области.
Об обстреле в видеообращении сообщила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. Она подчеркнула, что действия россиян – это акт нарушения международного гуманитарного права, акт насилия, который будет наказан.
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Еще накануне появилась информация, что танки россиян при следовании через Бородянку, по приказу своих командиров, начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье.
В то же время другая группа танков открыла хаотичный огонь по многоэтажкам.
Обращение министра по делам ветеранов: смотрите видео
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