Россияне обстреляли ряд городов на Луганщине: пострадали гражданские
22 апреля 2022 , 09:33Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне нанесли удары снарядами по 7 домам, что ранило 4 человек.
Согласно информации, за прошедшие сутки 21 апреля российская армия предприняла 11 попыток обстрела мирного населения Луганщины.
Важно Из Донецкой области эвакуировались почти три четверти населения
Какие территории были под огнем:
- Северодонецк,
- Лисичанск,
- Попасная,
- Рубежное,
- Горная община.
"Мы имеем 2 частично разрушенных дома в Северодонецке, 2 – в Лисичанске, еще 3 – в других общинах области", – сообщил Сергей Гайдай.
Смотрите фотографии последствий обстрелов:
Он добавил, что получили ранения 4 жителя Луганщины. Известно о 3 сотрудниках группы быстрого реагирования областной национальной полиции, которые получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска.
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