россияне обстреляли Салтовский район Харькова: людей просят не покидать укрытий

Оккупанты атаковали Салтовский район в Харькове. Местных призывали оставаться в укрытиях.

В Областном центре экстренной медицинской помощи предварительно сообщили, что в результате обстрела есть 2 пострадавших. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 1 августа.

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Харьков атаковали с утра

Местные жители сообщают, что россияне атаковали Салтовку недавно под утро. Около 7 часов об этом начали писать в соцсетях.

Тем временем Олег Синегубов уже подтвердил удары по Салтовскому району. Он призвал людей находиться в укрытиях максимально.

Внимание, харьковчане: оккупанты нанесли удары по Салтовскому району города Харьков. Максимально находитесь в укрытиях!

– написал Синегубов.