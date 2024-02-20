Ранее сообщалось, что в результате атаки оккупантов погибли 2 человека. Однако сейчас количество, к сожалению, увеличилось.

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Сейчас обнародовали новые детали обстрела

Ориентировочно в 05:00 российские захватчики совершили авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района. В результате обстрела произошел пожар в одном из жилых домов.

Ранее отмечалось, что на месте попадания был ликвидирован пожар, а также обнаружены тела двух погибших, сообщалось также о спасательно-поисковой операции.

Сейчас появилось уточнение информации о последствиях вражеской атаки по Новослободской общине Конотопского района утром. Известно, что враг ударил беспилотником.

Установлено, что в жилой дом попал вражеский ударный БПЛА типа "Ланцент",

– говорится в сообщении Сумской ОВА.

В частности, как выяснилось, в результате попадания погибла целая семья. Среди них мать и двое сыновей, а также двое их дальних родственниц. Говорится о бабушке и женщине, которая приехала к близким из другого города.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Преступления россиян будут наказаны, им придется отвечать за каждого убитого украинца. Не простим,

– добавили в областной администрации.

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