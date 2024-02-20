Ранее сообщалось, что в результате атаки оккупантов погибли 2 человека. Однако сейчас количество, к сожалению, увеличилось.
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Сейчас обнародовали новые детали обстрела
Ориентировочно в 05:00 российские захватчики совершили авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района. В результате обстрела произошел пожар в одном из жилых домов.
Ранее отмечалось, что на месте попадания был ликвидирован пожар, а также обнаружены тела двух погибших, сообщалось также о спасательно-поисковой операции.
Сейчас появилось уточнение информации о последствиях вражеской атаки по Новослободской общине Конотопского района утром. Известно, что враг ударил беспилотником.
Установлено, что в жилой дом попал вражеский ударный БПЛА типа "Ланцент",
– говорится в сообщении Сумской ОВА.
В частности, как выяснилось, в результате попадания погибла целая семья. Среди них мать и двое сыновей, а также двое их дальних родственниц. Говорится о бабушке и женщине, которая приехала к близким из другого города.
Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Преступления россиян будут наказаны, им придется отвечать за каждого убитого украинца. Не простим,
– добавили в областной администрации.
Ночью враг выпустил "Шахеды": что известно об атаке
- В ночь на 20 февраля российские захватчики атаковали двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, управляемой авиационной ракетой Х-31 из Запорожской и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска.
- К отражению воздушного нападения привлекли зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
- В Воздушных силах отметили, что в результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеды" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
- В Силах обороны Юга отметили, что в их операционной зоне сбито 4 дрона-камикадзе. В частности, по одному "Шахеду" уничтожили в Херсонской и Николаевской областях, еще два – в Кировоградской. Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано.