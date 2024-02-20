Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки окупантів загинуло 2 людей. Однак наразі кількість, на жаль, збільшилася.
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Наразі оприлюднили нові деталі обстрілу
Орієнтовно о 05:00 російські загарбники здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в одному із житлових будинків.
Раніше зазначалося, що на місці влучання було ліквідовано пожежу, а також виявлено тіла двох загиблих, повідомлялося також про рятувально-пошукову операцію.
Наразі з'явилося уточнення інформації щодо наслідків ворожої атаки по Новослобідській громаді Конотопського району вранці. Відомо, що ворог ударив безпілотником.
Встановлено, що у житловий будинок влучив ворожий ударний БпЛА типу "Ланцент",
– мовиться у повідомленні Сумської ОВА.
Зокрема, як з'ясувалося, внаслідок влучання загинула ціла родина. Серед них мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок. Мовиться про бабусю та жінку, яка приїхала до близьких з іншого міста.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Злочини росіян будуть покарані, їм доведеться відповідати за кожного вбитого українця. Не пробачимо,
– додали в обласній адміністрації.
Вночі ворог випустив "Шахеди": що відомо про атаку
- У ніч на 20 лютого російські загарбники атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області, керованою авіаційною ракетою Х-31 із Запорізької та 23 ударними безпілотниками типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.
- До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
- У Повітряних силах зазначили, що у результаті бойової роботи збито усі 23 "Шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
- У Силах оборони Півдня зазначили, що в їхній операційній зоні збито 4 дрони-камікадзе. Зокрема, по одному "Шахеду" знищили в Херсонській і Миколаївській областях, ще два – у Кіровоградській. Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.