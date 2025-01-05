На Запорожье вражеский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры

Российские войска продолжают обстрелы Запорожской области. В частности 4 января в результате удара БпЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Запорожском районе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Запорожской области. Отмечается, что за сутки было зарегистрировано 370 вражеских ударов.

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Какие последствия обстрелов Запорожья

Правоохранители сообщили, что 4 января российская оккупационная армия обстреляла населенные пункты Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. Для этого враг применил боевые дроны, авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Полицейские зафиксировали попадание вражеских снарядов по жилым домам мирного населения, также были повреждены гаражи, хозяйственные постройки, имущество и автотранспорт граждан.

В Запорожском районе в результате БпЛА-атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры. Обошлось без жертв,

– сообщили в полиции.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, в ночь на 5 января российские оккупанты также запустили по Украине более сотни ударных дронов. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о сбитии 61 ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов,