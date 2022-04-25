Главные события 61 дня войны

Об атаках врага и главных событиях 61 дня войны сообщили в Министерстве обороны. В частности, в ведомстве подытожили количество убитых российских солдат.

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Потери врага

Ориентировочные потери врага – 21 900 человек. Заметим, что эти данные неточные из-за большой интенсивности боевых действий – потерь может быть больше. Известно, что больше потерь враг понес на Северодонецком направлении.

Удары по железной дороге

Российские военные преступники наносят удар по железнодорожным узлам,

– отметили в Минобороны.

В частности, под вражеский обстрел попали 5 железнодорожных станций на Западе и в Центре Украины.

Около 08:30 утра россияне нанесли ракетный удар по Львовщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Ровненщине: разрушение – на железной дороге возле Здолбунова.

Еще один сбитый вражеский Су-34

В то же время в Минобороны сообщили, что украинская противовоздушная оборона уничтожила сегодня российский самолет Су-34 – это произошло на Харьковщине.

Украина на дипломатическом фронте

Среди главных событий 61-го дня войны и тот факт, что Украина подготовила базу документов для проведения военного трибунала над Россией.