Головні події 61 дня війни

Про атаки ворога та головні події 61 дня війни повідомили у Міністерстві оборони. Зокрема, у відомстві підсумували кількість вбитих російських солдат.

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Втрати ворога

Орієнтовні втрати ворога – 21 900 людей. Зауважимо, що ці дані неточні через велику інтенсивність бойових дій – втрат може бути більше. Відомо, що найбільше втрат ворог зазнав на Сєвєродонецькому напрямку.

Удари по залізниці

Російські воєнні злочинці завдають удар по залізничних вузлах,

– наголосили у Міноборони.

Зокрема, під ворожий обстріл потрапили 5 залізничних станцій на Заході та в Центрі України.

Близько 08:30 ранку росіяни завдали ракетного удару по Львівщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Рівненщині: руйнування – на залізниці біля Здолбунова.

Ще один збитий ворожий Су-34

Водночас у Міноборони повідомили, що українська протиповітряна оборона знищила сьогодні російський літак Су-34 – сталось це на Харківщині.

Україна на дипломатичному фронті

Серед головних подій 61 дня війни й той факт, що Україна підготувала базу документів для проведення воєнного трибуналу над Росією.