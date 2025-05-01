Россияне обстреляли железную дорогу в Одесской области: в собственном доме погиб работник

В ночь на 1 мая российские военные массированно атаковали Одесскую область "Шахедами". В результате вражеских обстрелов в собственном доме погиб железнодорожник.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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В результате атаки на Одессу 1 мая погиб железнодорожник

Этой ночью железнодорожная инфраструктура Одесской области находилась под вражеским обстрелом. На рабочих местах обошлось без жертв.

К сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизнь железнодорожника в его собственном доме. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего, и поддержим семью,

– написали в Укрзализныце.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего железнодорожника. Вечная память!

В результате российской атаки поврежден один из участков. Пострадали пути, контактная сеть и 3 грузовых вагона. Однако пассажирские поезда курсируют по графику.

Сейчас железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты без помех. Пока они следуют альтернативным маршрутом.

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