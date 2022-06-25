Россияне обустроили фильтрационные лагеря в оккупированном Крыму – Хлань об эвакуации из Херсона

Украинцев призывают уезжать с оккупированных территорий. Но не все это могут сделать. А сама дорога может оказаться достаточно опасной.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированной Херсонской области выезжать через оккупированный Крым.

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Советник главы Херсонского ОВА и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань объяснил опасности, с которыми сталкиваются люди в оккупированном регионе. По его словам, ситуация с выездом украинцев на подконтрольную украинским властям территорию чрезвычайно сложна.

"Несмотря на всю ту опасность, которая на сегодняшний день находится на оккупированной территории, каждый человек должен сам принять это решение. Потому что мы все понимаем, что те, кто сейчас остаются на оккупированной территории, они в достаточно тяжелом финансовом и гуманитарном положении. А выезд с оккупированной территории, он очень дорого стоит", – рассказал Сергей Хлань.

По его данным, выезд из оккупированной Херсонщины для одного человека обойдется в пять тысяч гривен. Это для тех, кто решит ехать в сторону Васильевки в направлении Запорожья.

"Но гуманитарной границы нет, люди выезжают на свой страх и риск. На блокпосту орки могут потребовать взятку – 300 долларов с человека. Могут забирать личные вещи, не пускать, обстрелять", – рассказал Сергей Хлань.

"Фильтрационные" лагеря в оккупированном Крыму

Также для жителей временно оккупированной Херсонщины есть возможность выехать через Крым, который тоже под российской оккупацией с 2014 года. Но там не меньше проблем.

"Там есть риск фильтрационных лагерей, которые оккупанты развернули в Крыму. И смотрят на связь человека с проукраинскими силами, проукраинским движением. Если касается мужчин, то на причастность к Вооруженным Силам Украины", – рассказал Сергей Хлань.

Кроме того, для тех, кто хочет попасть на территорию Украины, но решает выехать через Крым, поездка будет стоить еще дороже. Ведь тогда из Крыма придется ехать на материковую территорию России, оттуда добираться в Грузию. А уже после этого самолетом – в одну из европейских стран. Не каждый сможет позволить себе такую поездку.

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