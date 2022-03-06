Россияне в очередной раз разбомбили детсад на Харьковщине: видео последствий
6 марта 2022 , 08:37Читати новину українською
Источник:телеграмм "Труха Харьков"
Оккупанты снова обстреляли детский сад в Харьковской области. Разбомбили здание и двор полностью.
Детсад расположен на улице Северной. Окна полностью вылетели, во дворе сада разбросаны обломки от здания.
Важно Во время обстрелов в Мариуполе оккупанты убили 18-месячного ребенка
После этого оккупанты могут и дальше лгать об "обстрелах только военных объектов".
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