Россияне в очередной раз разбомбили детсад на Харьковщине: видео последствий

Оккупанты снова обстреляли детский сад в Харьковской области. Разбомбили здание и двор полностью.

Детсад расположен на улице Северной. Окна полностью вылетели, во дворе сада разбросаны обломки от здания.

Важно Во время обстрелов в Мариуполе оккупанты убили 18-месячного ребенка

После этого оккупанты могут и дальше лгать об "обстрелах только военных объектов".

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