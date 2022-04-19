Россияне ограбили дом экс-нардепа из Буковины в Киевской области

Во время временной оккупации Киевской области наемники Кремля ограбили дом экс-нардепа из Буковины Ивана Рыбака.

Мир видел как "вторая армия мира" мародерит и уничтожает все, что украинцы получали плодотворным трудом и желанием лучшего будущего. Своей историей и фотографиями ограбления собственного дома оккупантами поделился бывший народный депутат на Буковине Иван Рыбак в фейсбуке.

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Последствия временного пришествия "русского мира" ко мне домой в Киевской области. Украли всю одежду, обувь и посуду (тарелки, вилки, ложки, стаканы и т.д.), украли телевизоры и многое другое,

– рассказал Иван Рыбак.

Ограбленный гардероб Рыбака / фото фейсбук Ивана Рыбака

Уже неоднократно из перехваченных разговоров СБУ украинцы слышали, как россияне удивляются, что у нас в домах хорошая техника, красивая и качественная одежда, определенные продукты питания (какие оккупанты вживую никогда не видели).

Последствия прихода "освободителей" / фото фейсбук Ивана Рыбака

"Дом принял удар сотен осколков. И хорошо, что обошлось только этим. Орки будут наказаны. Все будет Украина!" – резюмировал Иван Рыбак.

Обломки от российских боеприпасов и разбитое окно / фото фейсбук Ивана Рыбака

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