Світ бачив як "друга армія світу" мародерить і знищує все, що українці здобували плідною працею та бажанням кращого майбутнього. Своєю історією та фотографіями пограбування власного будинку окупантами поділився колишній народний депутат на Буковині Іван Рибак у фейсбуці.

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Наслідки тимчасового пришестя "руского мира" до мене додому на Київщині. Вкрали увесь одяг, взуття та посуд (тарілки, вилки, ложки, стакани і т.д.), поцупили телевізори та багато іншої техніки,

– розповів Іван Рибак.

Пограбований гардером Рибака / фото фейсбук Івана Рибака

Вже неодноразово з перехоплених розмов СБУ українці чули, як росіяни дивуються, що в нас в помешканнях є хороша техніка, красивий та якісний одяг, певні продукти харчування (які окупанти вживу ніколи не бачили).

Наслідки приходу "визволителів" / фото фейсбук Івана Рибака

"Будинок прийняв удар сотень осколків. І добре, що обійшлось лиш цим. Орки будуть покарані. Все буде Україна!" – резюмував Іван Рибак.

Уламки від російських боєприпасів та розбите вікно / фото фейсбук Івана Рибака

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