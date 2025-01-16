Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на интервью главы Нацполиции Ивана Выговского.

К теме Теракт возле админздания в Днепре: задержали супругов, которые по заказу России сделали взрывчатку

Что известно о войне россиян против украинской полиции

Россияне вербуют граждан Украины, чтобы те закладывали взрывчатку под ТЦК и СП и полицейские отделы. До этого они заказывали поджог военных автомобилей. И отделений Укрпочты, потому что та рассылала повестки.

Спецслужбы начали конкретно охотиться на полицейских. С осени прошлого года начались такие террористические атаки на наших работников. Это несколько фактов в Киеве, Житомире, Днепре – все они раскрыты совместно с СБУ, лица задержаны. То есть есть конкретные задачи охотиться на полицейских. Мы стали для них мишенью,

– заявил Иван Выговский.

По его словам, сначала вражеские спецслужбы дают простые задачи – например, сфотографировать админздание. Затем начинаются более сложные, например, заложить взрывчатку. Конечно, людям обещают деньги, но в большинстве случаев никто им не платит. Зато фигуранты получают суровое наказание.

"Кто вынашивает преступление – лучше этого не делать. Как видите, своей работой мы также создаем много проблем для России, для реализации их дестабилизирующих мероприятий в нашем государстве", – сказал глава Нацполиции.

Интересно! Нацполиция и СБУ продолжают информкампанию "Спали" ФСБшника". 15 января ведомства выложили ролик, в котором призвали не разрушать свою жизнь. Если вас пытаются завербовать россияне – не ведитесь на легкие деньги, напишите в бот СБУ.

В течение 2024 года за совершение 229 поджогов авто задержали 201 человека, а также 7 человек, совершивших теракты возле админзданий. Это преимущественно или несовершеннолетние, или люди с низкой социальной ответственностью, например, наркоманы.