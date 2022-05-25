Россияне оккупировали уже 95% территории Луганской области, – Гайдай

Россия оккупировала 95% территории Луганской области. Обстрелы не прекращаются. В то же время на подконтрольных районах области остается 40 тысяч человек.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что ситуация в Луганском направлении сложная.

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Ситуация на Донбассе – очень плохая. Луганщина продолжает сдерживать орду, уничтожающую наши населенные пункты. Обстрелы не останавливаются вообще. Трасса "Лисичанск-Бахмут" обстреливается. Вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, оркам удалось даже поставить свои блок-посты,

– рассказал Гайдай.

Несмотря на сложную ситуацию, удалось завезти гуманитарные грузы жителям. Их на подконтрольной Украине территории остается более 40 тысяч человек, из них до 15 тысяч – в Северодонецке (который не окружен) и селах общины. Люди эвакуироваться не хотят, добавил глава Луганской области.