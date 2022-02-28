Россияне в оккупированном Бердянске боятся просить еду от местных: думают, что отравят
28 февраля 2022 , 12:50Читати новину українською
Источник:"Последний блокпост"
В оккупированном Бердянске солдаты боятся просить еду от местных жителей. Оккупанты думают, что перед тем ее отравят.
Кстати, атмосфера в Бердянске – боевая. Люди выходят на улицы, скандируя Слава Украине, Смерть врагам и Путин – ху*ло.
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Как захватили Бердянск
Напомним, что россиянам сейчас удалось временно оккупировать Бердянск. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, что там не было наших военных. Город захватила российская группировка, шедшая из Мелитополя на Мариуполь.