Россияне на оккупированном юге хотят организовать посевную и конфисковать зерно

Российское военно-политическое руководство планирует всерьез и надолго оккупировать хотя бы ту часть Украины, которую сможет себе позволить в ходе боевых действий. Захватчики уже считают некоторые города на юге российскими, а также ввели туда подразделения росгвардии и ФСБ.

По данным источников 24 канала в разведке, во временно оккупированной Васильевке в Запорожской области российские боевики уделяют особое внимание работе с предпринимателями и фермерами. Захватчики обещают безопасность аграриям на период посевной, а также "доступ к российскому рынку сбыта".

Смотрите также Россияне тщательно готовились к оккупации украинских городов: документ

Россияне давят на местных жителей, чтобы те сдались и смирились с фактом оккупации. Кроме того, спецслужбы РФ занимаются карательными акциями и пытаются перевербовать тех, кому нет разницы, под каким флагом жить.

Бьют по самым болезненным точкам

Как утверждают в разведке, боевики российской армии, а также росгвардейцы уже почти месяц пытаются установить в Васильевке оккупационную администрацию, но серьезного продвижения в этом направлении пока нет.

Понимая, что большое количество людей занято работой на полях, захватчики проводят встречи с руководителями сельскохозяйственных предприятий. Они фактически бьют по самому болезненному для тысяч людей – по посевной, которая может быть сорвана из-за боевых действий.

Оккупанты называют город "освобожденным" и говорят о том, что помогут предпринимателям провести посевную.

Кроме того, россияне обещают людям помощь в закупке топлива, удобрений и кормов по "внутрироссийским ценам", которые якобы ниже, чем в Украине.

Также захватчики рассказывают о "гарантиях на ведение бизнеса" и призывают жителей захваченной ими территории "обращаться в военно-гражданскую администрацию Запорожья".

Россия рассматривает часть Запорожской области как свою территорию / Фото источников 24 канала

Зерно будут конфисковывать на благо России

Какие бы вознаграждения и какую бы хорошую жизнь россияне не обещали жителям временно захваченных территорий, в случае если захватчики смогут задержаться на юге Украины, они сразу же начнут отжимать чужой бизнес. Кроме того, согласно планам террористов, весь собранный урожай должны вывозить в Россию, где в этом году ожидаются серьезные сельскохозяйственные проблемы. Конечно, за работу и зерно фермерам, которые будут сотрудничать с оккупантами, не будут платить. Поскольку рассматривают предпринимателей и жителей захваченных украинских городов исключительно как рабочую силу.

Кроме того, российские боевики пытаются сражаться с патриотическими акциями. Они предупреждают всех, что за "случаи экстремизма" будут "лишать социальной поддержки" – не будут списывать кредиты и коммунальные долги, а также не будут снижать тарифы на ЖКХ и налоговую ставку. Фактически же россияне пытаются применить классическую крымскую схему – объединить методы террора с подкупом. Однако к захвату полуострова они готовились гораздо серьезнее. Жители Запорожской области склонны к влиянию российской пропаганды гораздо меньше, чем жители Крыма в 2014 году.