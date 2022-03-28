За даними джерел 24 каналу у розвідці, у тимчасово окупованій Василівці на Запоріжжі російські бойовики приділяють окрему увагу роботі з підприємцями та фермерами. Загарбники обіцяють безпеку аграріям на період посівної, а також "доступ до російського ринку збиту".

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Росіяни тиснуть на місцевих мешканців, аби ті здалися та змирилися з фактом окупації. Крім того, спецслужби РФ займаються каральними акціями та намагаються перевербувати тих, кому "немає різниці, під яким прапором жити".

Б'ють по найболючіших точках

Як стверджують у розвідці, бойовики російської армії, а також росгвардійці вже майже місяць намагаються встановити у Василівці окупаційну адміністрацію, але серйозного просування в цьому напрямку поки що немає.

Розуміючи, що чимала кількість людей зайнята роботою на полях, загарбники проводять зустрічі з керівниками сільськогосподарських підприємств. Вони фактично б'ють по найболючішому для тисяч людей – по посівній, яка може бути зірваною через бойові дії.

Окупанти називають місто "звільненим" та кажуть про те, що допоможуть підприємцям провести посівну.

Крім того, росіяни обіцяють людям допомогу в закупівлі палива, добрив та кормів по "внутрішньоросійських цінах", які буцімто є нижчими, аніж в Україні.

Також загарбники розповідають про "гарантії на ведення бізнесу" та закликають жителів захопленої ними території "звертатися до військово-цивільної адміністрації Запоріжжя".



Росія розглядає частину Запоріжжя як свою територію / Фото джерел 24 каналу

Зерно конфісковуватимуть на благо Росії

Які б винагороди та яке б гарне життя росіяни не обіцяли жителям тимчасово захоплених територій, у випадку, якщо загарбники зможуть затриматися на півдні України, вони одразу ж почнуть забирати чужий бізнес. Крім того, згідно з планами терористів, увесь зібраний врожай мають примусово вивозити у Росію, де цього року очікуються серйозні сільськогосподарські проблеми. Звісно, за роботу та зерно фермерам, які співпрацюватимуть з окупантами, платити не будуть. Оскільки розглядають підприємців та жителів захоплених українських міст виключно як робочу силу.

Окрім того, російські бойовики намагаються боротися з патріотичними акціями. Вони попереджають всіх, що за "випадки екстремізму" "позбавлятимуть соціальної підтримки" – не списуватимуть кредити та комунальні борги, а також не знижатимуть тарифи на ЖКГ та податкову ставку. Фактично ж росіяни намагаються застосувати класичну кримську схему – поєднати методи терору з підкупом. Однак до захоплення півострова вони готувалися значно серйозніше. Жителі Запорізької області схильні до впливу російської пропаганди набагато менше, аніж жителі Криму у 2014-му.