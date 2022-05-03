Россияне на оккупированных территориях распространяют фейки о принудительной мобилизации в Украине
Источник:Центр противодействия дезинформации
На захваченных территориях у украинцев есть перебои со связью. Оккупанты пользуются этим и пытаются деморализовать людей.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. На временно оккупированных территориях россияне заявляют, что Украина силой мобилизует мужчин.
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"Среди жителей временно оккупированных населенных пунктов захватчики активно распространяют информацию о якобы общей принудительной мобилизации всех мужчин, въезжающих на подконтрольную Украине территорию. Подобные слухи оккупанты распространяют также на собственных блокпостах", – рассказали в Центре.
Чего стремятся оккупанты
Таким образом, рашисты убеждают, что у Вооруженных Сил якобы огромные потери. Поэтому нужно срочно пополнять личный состав.
Россияне стремятся удержать на оккупированных территориях как можно больше мужчин, чтобы усложнить продвижение для ВСУ.
Восстанавливают колхозы
В Луганской области, в Сватово, российские убийцы создают колхозы. Они собрали фермеров и заявили, что они должны отдать свою технику и землю. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, один из фермеров, имеющий небольшое хозяйство, отказался сотрудничать с оккупантами. Мужчина спросил, почему он должен отдать то, над чем работал всю жизнь.
После такого неповиновения решисты приехали к фермеру и из БТР расстреляли его дом. К счастью, людям удалось спастись.
Обратите внимание – решисты выгоняют людей из больниц: смотрите видео
Что происходит на захваченных украинских территориях: последние новости
- Россияне рассказывают мариупольцам, что они уже захватили Киев. Советник главы Мариупольского городского совета Петр Андрющенко сказал, что оккупанты хотят довести людей до отчаяния и заявляют, что успешно захватывают территории.
- Оккупанты также назначают фейковую власть. В частности, так поступили в Скадовске Херсонской области. Законная власть города дистанционно будет продолжать работать.
- Кроме того, в Офисе Президента сообщили, что россияне в Бердянске назначили своего "мэра". Речь идет об Александре Сауленке, который был осужден за педофилию.