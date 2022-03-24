Россияне организуют похищение детей в Украине

По данным оперативных подразделений Госпогранслужбы, в отдельных регионах Харьковщины, где временно осели российские войска, продолжается жестокая психологическая атака на гражданских жителей городов и поселков.

Чтобы терроризировать местных жителей, захватчики склоняют коллаборантов к киднепингу – похищению детей с целью шантажа и получения выкупа.

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Похищение двух детей в Харьковской области

Лица, согласившиеся работать на захватчиков, похитили детей у жителя одного из городов Харьковской области. Известно, что оккупантам донесли, что мужчина имеет оружие, собранное на местах боевых действий. Россияне отправили местных коллаборантов разобраться.

Хозяина дома экспроприаторы не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами забрали двух несовершеннолетних сыновей. Их отец выехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодичного внука.

Террористы начали шантажировать мужчину по телефону. Он признался, что действительно нашел под дорогой один автомат, готовый отдать за детей. Враги ответили, что за один автомат готовы отдать только одного сына.

Этот пример – еще одно доказательство, что Россия пренебрегает правилами ведения войны и грубо нарушает нормы Международного права.

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