Россияне отправляют своих бойцов разведывать украинские позиции совсем без средств защиты

Вооруженные Силы Украины героически уничтожают врагов или захватывают их в плен. Ведь сами россияне отправляют своих бойцов в разведку без каких-либо средств защиты.

По состоянию на 12 марта сообщалось, что в ходе боев 8 батальонов российских оккупантов уже потеряли боеспособность.

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Украинская авиация неоднократно наносила удары по скоплению военной техники и колоннам врага на глубину более 6 – 8 километров оборонительных порядков россиян.

И это лишь ориентировочные результаты, ведь неоднократно фиксировались случаи, когда российские фашисты отправляли в атаку своих даже без средств личной защиты, только для того, чтобы выявить наши огневые позиции,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники говорят, что счесть реальные потери врага крайне тяжело, а их может быть гораздо больше.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" подчеркнула, что украинские ПВО на своих позициях сбили:

1 вертолет,

3 самолета,

1 БПЛА оккупантов.

К слову, над Киевом сработала противовоздушная оборона и уничтожила вражескую ракету. Остатки упали на дом на Подоле. Детали – читайте здесь.

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Текст публикации Оперативной группировки "Восток":

Благодаря профессиональным действиям личного состава воинских частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" врагу уже причинено колоссальные потери. С 24.02.2022 по 12.03.2022 в ходе боев 8 батальонных тактических групп российских оккупантов потеряли боеспособность.

И это лишь ориентировочные результаты, ведь неоднократно фиксировались случаи, когда российские фашисты отправляли в атаку своих даже без средств личной защиты только для того, чтобы выявить наши огневые позиции. Кроме того, украинская авиация неоднократно наносила удары по скоплению военной техники и колоннам врага на глубину более 6 – 8 километров оборонительных порядков россиян.

Поэтому счесть реальные вражеские потери крайне трудно, а их может быть гораздо больше. Средствами противовоздушной обороны в районе ОТУ "Восток" был сбит 1 вертолет, 3 самолета и 1 БПЛА.