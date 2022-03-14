Станом на 12 березня повідомлялося, що у ході боїв 8 батальйонів російських окупантів вже втратили боєздатність.

До теми Міноборони отримало інструмент для ідентифікації живих та вбитих окупантів

Українська авіація неодноразово завдавала ударів по скупченню військової техніки та колонам ворога на глибину понад 6 – 8 кілометрів оборонних порядків росіян.

І це лише орієнтовні результати, адже неодноразово фіксувалися випадки, коли російські фашисти відправляли в атаку своїх навіть без засобів особистого захисту, лише для того, щоб виявити наші вогневі позиції,

– мовиться у повідомленні.

Українські захисники кажуть, що порахувати реальні втрати ворога вкрай важко, а їх може бути набагато більше.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" наголосило, що українські ППО на своїх позиціях збили:

1 гелікоптер,

3 літаки,

1 БПЛА окупантів.

До слова, над Києвом спрацювала протиповітряна оборона та знищила ворожу ракету. Залишки впали на будинок на Подолі. Деталі – читайте тут.

Важливо – Наслідки обстрілу багатоповерхівки в Києві: відео

Текст публікації Оперативного угруповання "Схід":

Завдяки професійним діям особового складу військових частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворогу вже завдано колосальних втрат. З 24.02.2022 по 12.03.2022 у ході боїв 8 батальйонних тактичних груп російських окупантів втратили боєздатність.

І це лише орієнтовні результати, адже неодноразово фіксувалися випадки, коли російські фашисти відправляли в атаку своїх навіть без засобів особистого захисту, лише для того, щоб виявити наші вогневі позиції. Крім того, українська авіація неодноразово завдавала ударів по скупченню військової техніки та колонам ворога на глибину понад 6-8 кілометрів оборонних порядків росіян.

Тому порахувати реальні ворожі втрати вкрай важко, а їх може бути набагато більше. Засобами протиповітряної оборони в районі ОТУ "Схід" було збито 1 гелікоптер, 3 літаки та 1 БПЛА.