Комплексы HIMARS нарушили логистику россиян. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Интересно В сети пишут об отводе российских войск из Мелитополя: мэр сказал, правда ли это
Россиянам нужно больше времени и больше ресурсов для того, чтобы доставлять артиллерийские снаряды и поражать наши позиции.
– подчеркнул Череватый.
В то же время, украинские артиллеристы продолжают работать по армии захватчиков. Они ежесуточно поражают своим огнем полевые составы артиллерии россиян, горюче-смазочные материалы, а также скопление личного состава.
Как ВСУ уничтожают российских оккупантов
Число погибших на войне против Украины российских оккупантов стремительно приближается к 100 тысячам. По состоянию на утро 20 декабря известно по меньшей мере о 99 230 ликвидированных захватчиков. Потери россиян в технике составляют:
- танков – 2 995 единиц;
- боевых бронированных машин – 5 974 единицы;
- артиллерийских систем – 1 960 единиц;
- РСЗО – 410 единиц;
- средств ПВО – 212 единиц;
- самолетов – 281 единица;
- вертолетов – 266 единиц;
- беспилотников – 1680 единиц;
- крылатых ракет – 623 единицы;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автотехники и цистерн с ГСМ – 4 599 единиц;
- специальной техники – 177 единиц.