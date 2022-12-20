Комплекси HIMARS порушили логістику росіян. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Росіянам потрібно більше часу і більше ресурсів для того, щоб доставляти артилерійські снаряди й вражати наші позиції,

– наголосив Череватий.

Водночас українські артилеристи продовжують працювати по армії загарбників. Вони щодоби вражають своїм вогнем польові склади артилерії росіян, паливо-мастильні матеріали, а також скупчення особового складу.

Як ЗСУ нищать російських окупантів

Кількість загиблих на війні проти України російських окупантів стрімко наближається до 100 тисяч. Станом на ранок 20 грудня відомо про щонайменше 99 230 ліквідованих загарбників. Втрати росіян у техніці становлять: