Литва закупить 8 мобільних систем HIMARS. Також країна закупить декілька типів ракет. Зокрема, великої дальності, які досягають цілей на відстані 300 кілометрів.

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У Міноборони Литви наголосили, що це – величезний крок.

Це величезний крок для нашої армії. Це придбання, яке докорінно змінює можливості литовської армії,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом у Пентагоні похвалили Литву за значні витрати на оборону.

HIMARS – призначені для ураження, зокрема:

районів зосередження артилерійських систем;

засобів ППО і вогневої підтримки;

вантажного транспорту;

бойових машин;

бронетранспортерів.

Тепер HIMARS матимуть усі 3 країни Балтії, а також – Польща.

Литва передала Україні ще 2 гаубиці

Литва активно підтримує Україну у її боротьбі з російськими окупантами.

Арвідас Анушаускас – міністр оборони країни – заявив, що Литва доставила Україні ще дві відремонтовані самохідні гаубиці PzH2000. Окрім того, країна надасть боєприпаси.