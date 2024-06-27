В России истерика из-за ударов по Крыму: почему оккупанты делают упреки в сторону США

На территории временно оккупированного Крыма часто раздаются взрывы. Силы обороны на законных основаниях атакуют военные объекты врага. Россияне же жалуются и обвиняют США в поставках оружия Украине.

Бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что россияне не ожидали атак ВСУ по Крыму. Враг знал, что Украина не имеет необходимого дальнобойного оружия, однако это изменилось благодаря военной поддержке западных партнеров.

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"У России истерика из-за ударов по Крыму. У них нет стратегии как его удержать, ведь у Украины появились новые военные возможности", – сказал он.

В Крыму много военных объектов России

По словам оппозиционера, россияне превратили Крым в свою военную базу, где они хранят все необходимое оружие для наступления на территорию Украины.

Россия такой военизацией полуострова сделала заложниками все гражданское население Крыма,

– отметил Владимир Милов.

Он добавил, что оккупанты не беспокоятся о населении, но их пропаганда будет использовать атаки по Крыму для нытья на международной арене.

Проблемы Крыма

Спикер отметил, что с начала оккупации полуострова россиянам не удалось создать самостоятельную, конкурентоспособную экономику. Крым имеет плохую деловую репутацию, ведь любой инвестор становится персоной нон грата на западном рынке, работая там.

В Крыму нет нормальных банков – всем управляют силовики. Все годы оккупации они забирали у людей землю и бизнесы. Там не работает цивилизованная судебная система. Россияне создали в Крыму военно-бандитскую диктатуру,

– подчеркнул Милов.

Полуостров превратился в зону активных боевых действий, поэтому не стоит ожидать развития любого бизнеса. Оппозиционер отметил, что Крым не имеет никаких перспектив развития.