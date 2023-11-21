Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, таким образом россияне признают, что дела у них обстоят плохо.
Читайте также Оккупированный Мариуполь без тепла, жители жалуются на собачий холод: какая ситуация в городе
У оккупантов не все хорошо
Виктор Дудукалов отметил, что вражеские резервы постоянно едут из Мариуполя на территорию Запорожской области, из Крыма на Запорожскую и Донецкую области. Россияне перемещают личный состав, технику и боекомплект.
Думаю, таким образом они пытаются запутать следы, чтобы не было понятно, где больше подразделений, а где меньше. Они могли бы из Мариуполя на Донецкое направление напрямую направлять колоннами свою технику. Они ее гонят в сторону Бердянска, она теряется в полях на Приазовье, а затем они ее гонят на север Донецкой области и наоборот,
– объяснил он.
Оккупанты предпринимают такие действия, потому что их логистика страдает от ударов HIMARS и акций партизан. Поэтому враг пытается строить железные дороги, расширять дороги. Россияне показывают, что у них не всё хорошо.
Оккупированные территории: последние новости
- Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев случайно слил позиции оккупантов возле Кременной. Он опубликовал фото и видео, которыми воспользовались Силы обороны. Наши военные определили координаты этой локации и попали туда, вероятно, из артиллерии.
- Во временно оккупированном Мелитополе вечером 19 ноября прозвучали мощные взрывы. "Прилет" произошел в месте расположения одной из группировок российских захватчиков во временно оккупированной Запорожской области. Там пострадали российские оккупационные войска.
- На временно оккупированной территории Луганской области подорвали автомобиль с "временным исполняющим обязанности заместителя министра МВД по ЛНР", а также так называемым "заместителем начальника уголовного розыска МВД ЛНР". Их госпитализировали. Известно, что у них – осколочные ранения.