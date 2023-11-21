Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы. Лежнев решил "похвастаться", как он помогает оккупантам в Луганской области.

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"Спалил" место разгрузки оккупантов

Чиновник начал хвастаться, что привез россиянам воду и печки для приготовления пищи. Параллельно он выложил в своем телеграм-канале фотографии и видео с "традиционного" места, где оккупанты разгружают разные припасы вблизи Кременной.

Этим удачно воспользовались Силы обороны Украины. Военные определили координаты этой локации и попали туда, вероятно, из артиллерии.

Лежнев "спалил" позиции оккупантов / Скриншот

Самое интересное, что впоследствии сам Лежнев опубликовал видео последствий прилета. При этом он был удивлен, что туда "отправили подарок". А потом еще и оправдывался.

Деятельность Лежнева особенно разозлила разных местных пропагандистов. Там рассказывали, что в результате удара были ранены и погибшие оккупанты, а также повреждена разная техника.

Обратите внимание! Недавно украинские военные уничтожили вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Его стоимость – около 15 миллионов долларов.

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