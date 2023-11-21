Так, только за минувшие сутки Россия потеряла еще 610 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц техники и вооружения.
Кстати говоря Трупы вывозят "КамАЗами", а раненые спят на полу, – оккупант о потерях возле Авдеевки
Какие потери у агрессора
- Личного состава – около 319 820 (+610),
- танков – 5439 (+0),
- боевых бронированных машин – 10174 (+6),
- артиллерийских систем – 7752 (+4)
- РСЗО – 899 (+0),
- средств ПВО – 588 (+0),
- самолетов – 323 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5771 (+7),
- крылатых ракет – 1564 (+1),
- кораблей и катеров – 22 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 10134 (+7),
- специальной техники – 1098 (+1).
Потери врага на 21 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ