Так, лише за минулу добу Росія втратила ще 610 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки та озброєння.
До речі Трупи вивозять "КамАЗами", а поранені сплять на підлозі, – окупант про втрати біля Авдіївки
Які втрати в агресора
- Особового складу – близько 319 820 (+610),
- танків – 5439 (+0),
- бойових броньованих машин – 10174 (+6),
- артилерійських систем – 7752 (+4)
- РСЗВ – 899 (+0),
- засобів ППО – 588 (+0),
- літаків – 323 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5771 (+7),
- крилатих ракет – 1564 (+1),
- кораблів і катерів – 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10134 (+7),
- спеціальної техніки – 1098 (+1).
Втрати ворога на 21 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ