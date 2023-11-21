Так, лише за минулу добу Росія втратила ще 610 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки та озброєння.

До речі Трупи вивозять "КамАЗами", а поранені сплять на підлозі, – окупант про втрати біля Авдіївки

Які втрати в агресора

Особового складу – близько 319 820 (+610),

танків – 5439 (+0),

бойових броньованих машин – 10174 (+6),

артилерійських систем – 7752 (+4)

РСЗВ – 899 (+0),

засобів ППО – 588 (+0),

літаків – 323 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5771 (+7),

крилатих ракет – 1564 (+1),

кораблів і катерів – 22 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 10134 (+7),

спеціальної техніки – 1098 (+1).

Втрати ворога на 21 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ