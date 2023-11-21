Про це повідомляє 24 Канал з посилання на російські телеграм-канали. Лєжньов вирішив "похизуватися", як він допомагає окупантам в Луганській області.
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"Спалив" місце розвантаження окупантів
Посадовець почав хвалитися, що привіз росіянам воду та пічки для готування їжі. Паралельно він виклав у своєму телеграм-каналі фотографії та відео з "традиційного" місця, де окупанти розвантажують різні припаси поблизу Кремінної.
Цим вдало скористалися Сили оборони України. Військові визначили координати цієї локації та влучили туди, ймовірно, з артилерії.
Лєжньов "спалив" позиції окупантів / Скриншот
Найцікавіше, що згодом сам Лєжньов опублікував відео наслідків прильоту. При цьому він був надзвичайно здивованим, що туди "відправили подарунок". А потім ще й виправдовувався.
Діяльність Лєжньова особливо розізлила різних місцевих пропагандистів. Там розповідали, що внаслідок удару були поранені та загиблі окупанти, а також – пошкоджена різна техніка.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія зазнала колосальних втрат серед особового складу та військової техніки. Вторгнення почалося 24 лютого 2022 року.
- З того часу Росія втратила майже 320 тисяч одиниць особового складу. А за 20 листопада ця цифра зросла ще на 610 одиниць.
- Також українські військові знищили 5439 ворожих танків, 10174 бойових броньованих машин, 7752 артилерійських систем, 899 реактивних систем залпового вогню, 588 засобів ППО, 323 літаки тощо.