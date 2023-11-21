Про це повідомляє 24 Канал з посилання на російські телеграм-канали. Лєжньов вирішив "похизуватися", як він допомагає окупантам в Луганській області.

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"Спалив" місце розвантаження окупантів

Посадовець почав хвалитися, що привіз росіянам воду та пічки для готування їжі. Паралельно він виклав у своєму телеграм-каналі фотографії та відео з "традиційного" місця, де окупанти розвантажують різні припаси поблизу Кремінної.

Цим вдало скористалися Сили оборони України. Військові визначили координати цієї локації та влучили туди, ймовірно, з артилерії.

Лєжньов "спалив" позиції окупантів / Скриншот

Найцікавіше, що згодом сам Лєжньов опублікував відео наслідків прильоту. При цьому він був надзвичайно здивованим, що туди "відправили подарунок". А потім ще й виправдовувався.

Діяльність Лєжньова особливо розізлила різних місцевих пропагандистів. Там розповідали, що внаслідок удару були поранені та загиблі окупанти, а також – пошкоджена різна техніка.

Зверніть увагу! Нещодавно українські військові знищили ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Його вартість – близько 15 мільйонів доларів.

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