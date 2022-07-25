Нация идиотов, – Гайдай о бессмысленном "переименовании" Северодонецка оккупантами

Российские оккупанты занялись "ребрендингом" оккупированных территорий. Так, российские СМИ сообщили, что захватчики решили переименовать Северодонецк. Его новое название – "Северослонецк".

Эту новость прокомментировал 24 каналу глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он говорит, что не знает, как можно быть такими деб**ами, это просто нация идиотов.

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По его словам, какой-то наемник по прозвищу "слон" сейчас, как удобрение, валяется где-то в Северодонецке, и в его честь оккупанты решили "переименовать" город.

Это просто кошмар. Они скоро будут Новотошковку в "Мотороловку" переименовывать или как? Мой мозг эту информацию воспринимать не может. Это какой-то маразм,

– высказался Гайдай.

Он говорит, что не понимает, куда эта страна с такими мощностями движется. "Илон Маск запускает в космос ракеты, а эти "Северослонецк" придумывают", – пошутил глава Луганской ОВА.

Гайдай о "переименовании" Северодонецка оккупантами: видео



К слову, ранее украинский журналист Денис Казанский в телеграме написал, что оккупанты решили заменить "Северодонецк" на "Северослонец". И все потому, что во время штурма города погиб русский боец с позывным "слон".

Оккупанты захватили Северодонецк: основное