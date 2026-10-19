"Очень активный фокус": Корецкий предупредил об угрозе водоснабжению Киева

Российские войска уделили особое внимание объектам водоснабжения Киева, готовя новые удары. Премьер-министр Сергей Корецкий предупредил о риске возникновения серьезных бытовых трудностей для жителей города.

Как сообщает BBC Украина в интервью с главой правительства, тактика воздушных атак противника претерпела заметные изменения.

По каким объектам оккупанты стали все чаще наносить удары?

Оккупанты целенаправленно наносят удары ракетами и беспилотниками по ключевым объектам гражданской инфраструктуры, пытаясь усилить давление на население перед наступлением холодов.

"Свет и тепло – это мы уже проходили, а вот на водоснабжение в Киеве сейчас у россиян очень активный фокус", – заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Россия пытается измотать столицу новыми атаками

Глава правительства призвал не надеяться, что сложные сценарии обойдут город стороной. Он подчеркнул, что агрессор стремится разрушить базовое жизнеобеспечение из-за отсутствия реальных успехов на поле боя, поэтому оценивать ситуацию следует, исходя из самых худших прогнозов.

По словам главы правительства, нельзя сбрасывать со счетов вызовы только потому, что прошлогодние опасения не оправдались полностью. Удары стали значительно интенсивнее, а войска России ищут уязвимые места в коммунальных сетях больших городов.

Власти развертывают резервные схемы электроснабжения и насосы

В ответ на угрозы профильные службы готовят автономные насосные станции, генераторы и альтернативные пути подачи воды потребителям. В то же время чиновник признал, что технические меры не обеспечат прежнего бытового комфорта в случае масштабных разрушений.

Отдельным вызовом является разнообразная специфика киевских домов, ведь часть домохозяйств полностью зависит от централизованных сетей. Из-за этого универсального шаблона для всех многоэтажек не существует, поэтому специалисты разрабатывают индивидуальные решения для каждого сектора.

"Мы делаем все, чтобы наихудшие сценарии, к которым стремится Россия, были сведены к минимуму и максимально быстро устранены", – заверил Корецкий.

Напомним, ранее мы писали о темпах восстановления поврежденных распределительных устройств и накоплении аварийного запаса высоковольтного оборудования перед зимним периодом.

При этом в NYT сообщали, что Кремль рассчитывает уничтожить до 90 % генерирующих мощностей Киева, Харькова и Одессы за один месяц атак.