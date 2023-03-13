Россия вне России: в NYT рассказали, как Дубай стал военной гаванью для россиян

Для многих успешных россиян Дубай стал вторым домом в прошлом году. На это обратили внимание журналисты, рассказавшие, как жители страны-агрессора пересиживают войну за тысячи километров.

Как отмечают журналисты, Дубай россияне выбирают неслучайно. Здесь отсутствуют антироссийские настроения, от которых не спрятаться в Европе. А еще здесь отсутствуют ямы и бездомные, которых тот же Дима Тутков, владелец рекламного агентства, видел в Лос-Анджелесе. Но это не самое главное.

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В Дубае не страшна война

"Дубай гораздо свободнее – во всех планах. Мы независимы от России. Это очень важно", – рассказал Тутков.

Но самое важное то, что он, как и многие другие россияне, могут пересидеть войну и не волноваться, что их погонят на фронт.

Журналисты подчеркивают, что для таких россиян Дубай стал гаванью в военное время. Причем русский в городе звучит отовсюду. Олигархи продолжают беззаботно отдыхать, а рестораны из Москвы и Петербурга соперничают, кто первым откроет свое заведение. Тот же Тутков, как и многие другие предприниматели, руководит из Дубая своим бизнесом в России, а также открывает новые.



Россияне отсиживаются в Дубае во время войны / Фото NYT

Почему россияне выбирают Эмираты

На это есть ряд причин. И все они очень прагматичны. Прежде всего говорится о сохранении прямого авиасообщения с Россией. А еще ОАЭ заняли нейтральную позицию по поводу войны, развязанной в Украине. Так что россияне могут не волноваться, ведь на них не польется волна враждебности, на которую они жалуются, когда находятся в Европе.

"Зачем делать бизнес там, где к тебе не относятся дружески? В Европе нас явно не хотят видеть", – говорит Тамара Бигаева.

Эта россиянка недавно открыла двухэтажный аванпост российской клиники красоты. И ее заведение успешно принимает постоянных клиентов. Собственно, аполитичность Дубая делает его столь привлекательным среди граждан страны-агрессора.



Российская индустрия красоты успешно процветает в ОАЭ / Фото NYT

Дубай – островок безопасности

Протесты в ОАЭ фактически запрещены, а свобода собраний строго ограничена. И это нравится россиянам, которых пугают антироссийские митинги в Европе.

Об этом заявил российский продавец недвижимости Анатолий Каменских. Он гордится, что за 2022 год в Дубае его команда продала недвижимости на 300 миллионов долларов. Причем большая часть покупателей – граждане России.

"Каждый пытается где-нибудь припарковать свои активы", – заметил он.

Журналисты заметили, что многие российские богачи перебрались в ОАЭ и другие государства Ближнего Востока не просто так. Они выбрали те страны, которые не присоединились к санкциям Запада против России. Вот и все.

"Я в Дубае, я расслабляюсь", – говорится в тексте песни №1 в России по версии Apple Music. – "Да, я богат, и я этого не скрываю".



Россияне активно скупают недвижимость в Дубае / Фото NYT

ОАЭ – главный пункт назначения с 24 февраля 2022 года

Журналисты издания также провели анализ записей полетов, совершенных весной прошлого года. По имеющимся данным, ОАЭ стали главным пунктом назначения частных самолетов из страны-агрессора в первые недели после полномасштабного вторжения. С тех пор привлекательность страны для россиян только выросла.

Правительственная статистика России свидетельствует, что в 2022 году в Эмираты совершили 1,2 миллиона поездок. Интересно, что многие путешественники решили осесть в ОАЭ. Кроме того, данные дубайской брокерской компании Betterhomes свидетельствуют, что россияне были еще и ведущими покупателями недвижимости в Дубае в 2022 году.

Интересно, что в ОАЭ активно летают и российские чиновники со своими семьями. Правда, делают они это максимально скрыто и это не удивительно. Так, прокремлевская партия "Единая Россия" исключила двух местных депутатов из Вологды. Причиной стали публикации в соцсетях, свидетельствовавшие об их пребывании в Дубае. Заметим, что один из них отдыхал с дочерью российского министра обороны Ксенией Шойгу.

Санкции позволили обогатиться

По словам того же Туткова, его рекламное агентство прибыльно. Содействуют этому компании, которые пришли на российский рынок, чтобы заменить покинувших его. К примеру, тот же китайский Haier. Он стремится занять позиции тех брендов, которые на рынке доминировали раньше.

Тутков также рассказал, как воспользовался падением курса рубля. По его словам, он использовал не попавшие под санкции российские банки и перечислил часть прибыли рекламного агентства в Дубай.

Мы обменивали на доллары и передавали их сюда. В долларах мы получали колоссальные сверхдоходы, понимаете? И все этим занимались,

– хвастается он.

В Россию боятся возвращаться

Тутков рассказал, что с семьей планировал провести лето в Москве. Правда, объявление в сентябре частичной мобилизации заставило его изменить планы. Он не только остался в Дубае, но и выразил сомнения, что вообще вернется в Россию.

Это колоссальные риски. Что, если ты не сможешь уехать, или тебя заберут в армию, или еще что-нибудь?

– жалуется он.

Россияне сталкиваются с определенными проблемами в ОАЭ, но они ничтожны в сравнении. Так, эмиратские чиновники уверяют, что их банки соблюдают все правила, касающиеся санкций, наложенных США. И действительно, эмигранты из России жалуются, что сложнее всего открыть счет в банке. Мол, иногда приходится ждать месяцами.



Российские звезды зарабатывают сумасшедшие деньги в ОАЭ / Фото NYT

Но нам следует понимать, что это слишком малая цена за то, что они отсиживаются в безопасном месте и совсем не думают о войне. Дубай они за это и выбрали. Здесь не только круглый год лето, но и отсутствуют упоминания о так называемой "спецоперации", а также страхи быть отправленными на фронт.