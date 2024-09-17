Об этом сообщил заместитель председателя Сбербанка России Станислав Кузнецов. По его словам, не менее 40% от полученных средств идут на финансирование украинской армии, передает 24 Канал.

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Как россияне "задонатили" на ВСУ

В 2024 году граждане России через мошеннические call-центры фактически "профинансировали" ВСУ на более 1 миллиарда долларов.

По словам Кузнецова, на данный момент телефонные мошенники смогли "вывести или украсть" у россиян около 250 миллиардов рублей, и если тенденция сохранится, эта сумма может достичь 300 миллиардов к концу 2024 года.

"Подавляющее большинство этих денег идет в те же самые call-центры, которые орудуют против россиян. Около 20% этих средств идет на заработную плату "звонарям". Еще около 20% – это чистая прибыль владельца, хозяина этого call-центра. Еще 15 – 20% идет на так называемую "крышу", там местной полиции, различным бандитам, которые их охраняют. И не менее 40% идет на финансирование ВСУ", – заявил российский банкир.