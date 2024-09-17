Про це повідомив заступник голови Сбербанку Росії Станіслав Кузнєцов. За його словами, не менше 40% від отриманих коштів йдуть на фінансування української армії, передає 24 Канал.

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Як росіяни "задонатили" на ЗСУ

У 2024 році громадяни Росії через шахрайські call-центри фактично "профінансували" ЗСУ на понад 1 мільярд доларів.

За словами Кузнєцова, на цей момент телефонні шахраї змогли "вивести чи поцупити" у росіян близько 250 мільярдів рублів, і якщо тенденція збережеться, ця сума може досягти 300 мільярдів до кінця 2024 року.

"Переважна більшість цих грошей йде в ті ж самі call-центри, які орудують проти росіян. Близько 20% цих коштів йде на заробітну плату "дзвонарям". Ще близько 20% – це чистий прибуток власника, господаря цього call-центру. Ще 15 – 20% іде на так званий "дах", там місцевій поліції, різним бандитам, які їх охороняють. І не менше 40% йде на фінансування ЗСУ", – заявив російський банкір.