Оккупанты перебросили корабли с "Калибрами" в Феодосию: их количество там рекордное
Российские захватчики опрокинули корабли с "Калибрами" в Феодосию. До лета 2023 эта гавань вообще не использовалась для размещения российских военных кораблей.
OSINT-аналитик MT_Anderson показал спутниковое фото, на котором видны российские военные корабли в Феодосии.
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Что видно на спутниковых фото
Согласно тому, что видно на спутниковых фото, следует, что по состоянию на 25 сентября в Феодосийском порту находились сразу два корабли-носителя крылатых ракет "Калибр". Кроме того, в порту был один корвет проекта 21631 "Буян-М" и корвет проекта 22800 "Каракурт".
Также в Феодосии заметили по меньшей мере два тральника проекта "Александрит" и один большой десантный корабль проекта 775.
Такое количество кораблей Черноморского флота России в акватории Феодосийского порта является рекордным,
– заметил Сергей Братчук.
Корабли в Феодосии / MT_Anderson
Какая ситуация в Черном и Азовском морях
- 28 сентября в ОК "Юг" сообщили, что враг развернул корабельная группировка количества 8 кораблей из них 7 в Черном и 1 в Азовском морях.
- В частности, оккупанты вывели надводный ракетоноситель "Циклон", снаряжение которого предусматривает восемь "Калибров". Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона уточнил, что этот корабль не прошел испытаний.