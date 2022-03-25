Россияне в первые дни боев звонили и предлагали сдаться: Гайдай об угрозах
Источник:LB
В интервью Сергей Гайдай рассказал, какие угрозы рассылали россияне руководителям всех уровней в телеграм-каналах и звонках.
По его словам, первые дни звонили с российских номеров и предлагали перейти на их сторону.
Важно Россияне обстреляли 8 населенных пунктов в Донецкой области: среди погибших и раненых – дети
"Потом была совершенно тупая и бездарная рассылка некоего телеграм-канала руководителям всех уровней – руководителям департаментов, мэрам городов, главам военно-гражданских администраций. То есть всем чиновникам", – сообщил Сергей Гайда.
Он отметил, что сообщение выглядело примерно так: "Семен Семенович, остановите геноцид и мир придет завтра".
Кроме того, добавил, что угрозы в большинстве своем были по телефону. А также четко указывали, что на раздумья дают вам 24 часа.
Интересно – Российский вертолет на Харьковщине обстрелял собственные позиции: