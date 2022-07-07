Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Игаль Левин. По его словам, после оккупации Северодонецка и Лисичанская российские захватчики будут пытаться продвигаться дальше – на Славянск и Краматорск.

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Российские вооруженные силы планировали 4 котла

По его словам, перспективы обороны Славянска и Краматорска известны только командирам на местах, поскольку они владеют всей необходимой информацией. Однако, если смотреть на тенденции, то видим, что командование Вооруженных Сил Украины действует действительно грамотно и профессионально.

Ни один из котлов, которые планировали вооруженные силы России на Востоке Украины, не удался. В то же время напомню, что они планировали минимум 4 котла,

– заявил Левин.

Как он рассказал, один – гигантский, чтобы захватить весь Донбасс. Потом немного меньше – наступать со стороны Изюма, потом еще меньше – пересечь Северский Донец, и совсем маленький – Северодонецк.

Самое важное – люди, а не территории

Левин подчеркнул, что российским захватчикам не удалось сделать ни одного котла. В то же время, это говорит о том, что наши подразделения сохранены.

Это очень значимо, поскольку на войне важно не занимать территорию или город (территория – это приходящий и отходящий актив), а уничтожать вражеские войска, сохраняя при этом свои,

– отметил Левин.

Он подчеркнул, что погибших людей нельзя вернуть, в отличие от захваченных врагом территорий. Кроме того, создать целые части, батальоны или бригады – очень тяжело и занимает много времени.

Украинское командование действует грамотно

То есть невозможно на пустом месте создать за 1 день или 1 неделю бригаду, поскольку это занимает месяцы, а иногда даже годы. Потому, как подчеркнул военный эксперт, мы должны уничтожать части врага. В то же время вооруженным силам России не удалось уничтожить или оцепить части ВСУ.

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"Командование, Генштаб Украины действуют максимально грамотно – сохраняют все батальоны, бригады и части. Выводят их на новые позиции", – подчеркнул Левин.

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Левин рассказал о 4 котлах, которые хотели устроить российские захватчики: смотрите видео



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