Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Игаль Левин. По его словам, после оккупации Северодонецка и Лисичанская российские захватчики будут пытаться продвигаться дальше – на Славянск и Краматорск.
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Российские вооруженные силы планировали 4 котла
По его словам, перспективы обороны Славянска и Краматорска известны только командирам на местах, поскольку они владеют всей необходимой информацией. Однако, если смотреть на тенденции, то видим, что командование Вооруженных Сил Украины действует действительно грамотно и профессионально.
Ни один из котлов, которые планировали вооруженные силы России на Востоке Украины, не удался. В то же время напомню, что они планировали минимум 4 котла,
– заявил Левин.
Как он рассказал, один – гигантский, чтобы захватить весь Донбасс. Потом немного меньше – наступать со стороны Изюма, потом еще меньше – пересечь Северский Донец, и совсем маленький – Северодонецк.
Самое важное – люди, а не территории
Левин подчеркнул, что российским захватчикам не удалось сделать ни одного котла. В то же время, это говорит о том, что наши подразделения сохранены.
Это очень значимо, поскольку на войне важно не занимать территорию или город (территория – это приходящий и отходящий актив), а уничтожать вражеские войска, сохраняя при этом свои,
– отметил Левин.
Он подчеркнул, что погибших людей нельзя вернуть, в отличие от захваченных врагом территорий. Кроме того, создать целые части, батальоны или бригады – очень тяжело и занимает много времени.
Украинское командование действует грамотно
То есть невозможно на пустом месте создать за 1 день или 1 неделю бригаду, поскольку это занимает месяцы, а иногда даже годы. Потому, как подчеркнул военный эксперт, мы должны уничтожать части врага. В то же время вооруженным силам России не удалось уничтожить или оцепить части ВСУ.
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"Командование, Генштаб Украины действуют максимально грамотно – сохраняют все батальоны, бригады и части. Выводят их на новые позиции", – подчеркнул Левин.
Левин рассказал о 4 котлах, которые хотели устроить российские захватчики: смотрите видео
Ситуация на Востоке Украины: последнее
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Востоке Украины продолжаются ожесточенные противостояния. Российским захватчикам не удается полностью захватить Луганскую область.
- На Славянском направлении русские оккупанты снова пытались штурмовать Богородичное, однако не имели никакого успеха. Украинские защитники жестко подавили попытку захватчиков полностью захватить город.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что кремль не отказывается от выполнения ни одной из своих стратегических целей в отношении нашего государства. Она сообщила, что цель №1 для России – установление окончательного контроля над Луганской областью.