Оккупанты планировали прорыв на Харьковщине в районе Боровой, но попали в огневые мешки

В районе Боровой на Харьковщине российские захватчики планировали сделать прорыв и продвинуться вперед. Впрочем, попали в огненные мешки Третьей штурмовой.

Об этом сообщил майор ВСУ Максим Жорин. Заместитель командира 3 ОШБр рассказал, какая ситуация в районе Боровой по состоянию на 11 июля.

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Огневые мешки для оккупантов

Максим Жорин отметил, что оккупанты действительно планировали сделать прорыв в районе Боровой на Харьковщине и продвинуться вперед. Однако даже 1 метр земли забрать не смогли. Сейчас в полосе ответственности Третьей штурмовой ситуации контролируется.

Планы продвижения России были сбиты путем создания огневых мешков, в которых оккупантов затягивали и уничтожали – в основном с помощью дронов и зачистки пехотой,

– заявил заместитель командира 3 ОШБр.

Майор добавил, что сейчас агрессор продолжает попытки проводить локальные штурмовые действия. Однако его основной потенциал в полосе ответственности Третьей штурмовой пока сбит.