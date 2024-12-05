Враг готовится форсировать Днепр на лодках: военный оценил угрозу для Херсона

Россия готовит наступление на Херсон и намерена применить 300 лодок для пересечения реки Днепр, чтобы продвинуться к западному берегу города. Это наступление может оказаться для противника аналогичным тому, которое он готовил на Харьковщине.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил старший лейтенант, бывший командир 4 роты 47 механизированной бригады Николай Мельник, подчеркнув, что шанс продвинуться у врага есть всегда, даже если реку переплывут 10 оккупантов и окопаются на 100 метрах. Вопрос в том, смогут ли они там закрепиться.

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Сколько солдат может переместиться на 300 лодках

Военнослужащий считает, что у врага пока нет достаточно сил для того, чтобы продвинуться и закрепиться.

Что такое 300 лодок? Это однозначно небольшие лодки: резиновые, моторные, переделанные из рыбацких. Поэтому ими могут переместить максимум 2 роты, силы поддержки, боевой комплект, еду,

– озвучил Мельник.

Готовность ВСУ дать отпор противнику

По словам старшего лейтенанта, стоит учитывать, что несколько лет назад украинцы построили на этой местности систему обороны, там базируются постоянные подразделения, находятся командиры, которые владеют ситуацией.

"Насколько мне известно, там достаточное количество минометов, артиллерии, других средств. Там размещены, возможно, не самые боеспособные подразделения (бывшая ТрО), потому что морпехов переместили на Курщину и другие сложные направления, однако там достаточно сил, чтобы противодействовать группировке российских войск, которая может быть переправлена лодками", – считает Мельник.

Военнослужащий заверил, что даже если бы россияне попытались развернуть понтоны, хотя у них нет для этого достаточного их количества, в ВСУ есть артиллерия, чтобы этому помешать.

Это как наступление на Харьковскую область. Было ли это наступление? Да. Достиг ли враг стратегического или хотя бы тактического успеха? Нет. В ситуации с наступлением на Херсон может быть аналогично. Могут ли россияне рискнуть? Конечно,

– отметил Мельник.

Однако, по мнению старшего лейтенанта, такая идея российского командования окажется провальной.