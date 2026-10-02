Россия не отказывается от планов продолжить войну, а любая пауза может дать Кремлю время для накопления ресурсов и подготовки нового удара. При этом для Украины все более важным становится вопрос, как сдержать противника на большом расстоянии.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в эфире "24 Канала" объяснил, почему замораживание боевых действий несет для Украины серьезные риски и каким должен быть ответ на российское превосходство в ресурсах. Отдельно он рассказал об украинской баллистике, перспективах ОТРК "Сапсан" и о том, почему дальнобойные ракеты могут стать одним из ключевых факторов сдерживания России.

Ловушка "Минска-3" и математика войны

Любые разговоры о замораживании конфликта или подписании условного "Минска-3" являются стратегической ловушкой для Украины.

Роман Свитан напоминает, что предыдущие мирные соглашения ("Минск-1" и "Минск-2") не принесли мира, а лишь дали России крайне необходимое время для подготовки к полномасштабному вторжению в 2022 году.

Именно в период действия этих соглашений российский ВПК поднял на крыло ракеты "Кинжал", накопил авиацию и позволил развиться частным военным компаниям вроде ЧВК "Вагнера".

Главная опасность любой паузы в войне заключается в колоссальной ресурсной пропасти между Украиной и Россией. Эксперт приводит простую арифметику: если украинский ВПК производит один танк, а российский – десять, то через год соотношение сил на поле боя составит 365 против 3650 единиц бронетехники.

Замораживание боевых действий не остановит агрессора, а лишь позволит ему накопить силы для следующего, еще более сокрушительного удара. Остановить Россию может только ее внутренний распад или тотальное уничтожение ее военно-экономического потенциала.

Какая баллистика нужна Украине?

На фоне заявлений о "первом успешном боевом применении украинской баллистической ракеты", Свитан призывает четко разграничивать тактический и оперативно-тактический уровни вооружений.

Тактическая баллистика (с дальностью до 100 км) не является чем-то принципиально новым для поля боя. У Украины уже есть опыт использования зенитных ракет комплекса С-300 в баллистическом режиме для нанесения ударов по наземным целям на небольших расстояниях. Россияне, со своей стороны, выпустили тысячи таких ракет по украинским городам.

Даже использование переходных ракет из комплекса С-400, способных лететь по баллистической траектории на 200–300 км, не решает главной стратегической задачи.

Настоящий перелом в войне может обеспечить только оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), способный поражать цели на глубине до 500 км. Именно такая дальность позволит украинским силам достичь Москвы и ключевых военных объектов в глубоком тылу РФ.

Проект "Гром-2" и исторический удар по Сакам

Главной надеждой украинских сил сдерживания является отечественный ОТРК "Гром-2" (проект "Сапсан"). Свитан раскрывает важную деталь: Украина не только разработала этот комплекс, но и уже успешно применила его во время полномасштабного вторжения.

Речь идет о знаменитом ударе по российскому военному аэродрому в Саках (оккупированный Крым) в 2022 году. Тогда, по словам эксперта, три украинские баллистические ракеты с дальностью 300 километров полностью уничтожили более 12 самолетов российской морской авиации различной номенклатуры, которые командование РФ неосмотрительно собрало на одной стоянке.

Ограничение дальности в 300 км для этих ракет было обусловлено международными экспортными обязательствами, поскольку разработку комплекса в свое время финансировала Саудовская Аравия. Однако базовая конструкция ракеты изначально рассчитывалась на дальность в 500 километров.

Когда украинские ракеты полетят на Москву?

Украина обладает колоссальным историческим опытом в ракетостроении. Свитан напоминает, что именно на украинском предприятии "Южмаш" была создана межконтинентальная баллистическая ракета SS-18 "Сатана" с дальностью более 10 000 километров, боевой частью весом 9 тонн и круговым вероятным отклонением всего 450 метров.

При наличии такой научно-технической базы развертывание серийного производства ОТРК "Гром-2" является исключительно вопросом политической воли, правильной постановки технического задания и стабильного государственного финансирования.

Эксперт приводит пример Великобритании, которая способна разработать ракету с нуля до первого запуска всего за 9 месяцев. Для Украины, у которой уже есть готовая база и предсерийные образцы, переход к массовому производству может занять от полугода до года.

Главным индикатором успеха украинской ракетной программы станут не официальные анонсы, а реальные взрывы в столице РФ. По словам Свитана, настоящее подтверждение эффективности "Грома-2" мир получит тогда, когда полутонная боевая часть украинской баллистической ракеты прорвет широко разрекламированную московскую ПВО.